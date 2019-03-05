РИАМО - 5 мар. В Подмосковье проведут региональный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан, заявки будут принимать с 20 марта по 15 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

Финансовый университет при правительстве РФ вместе с министерством финансов РФ проводит конкурс проектов по представлению бюджета Российской Федерации для граждан. В 2019 году условия конкурса изменены: участники могут подать заявки сразу на федеральный уровень либо принять участие в региональном конкурсе с последующим направлением проектов-победителей на государственный этап.

«Министерство экономики и финансов Московской области в целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами, <…> проведет в период с 20 марта по 15 мая конкурс проектов по представлению бюджета для граждан на территории Московской области», — говорится в сообщении.

В рамках конкурса разработают проект по представлению информации о бюджете в понятной и доступной форме в рамках следующих номинаций среди физических лиц: «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?», «Бюджет в вопросах и ответах», «Бюджет в стихах», «Бюджетный квест», «Лучший видеоролик о бюджете», «Бюджет в социальных сетях».

Среди юридических лиц конкурс будет проходить в номинациях «Лучший проект регионального бюджета для граждан», «Лучший проект местного бюджета для граждан», «Современные формы визуализации бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан», «Бюджет для предпринимателей», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан», «Лучший видеоролик о бюджете».

В конкурсе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Для участия необходимо представить в министерство заявку с приложением конкурсного проекта. Форма представления проекта никак не ограничена.