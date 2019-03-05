РИАМО - 5 мар. Лифт, в кабине которого находились люди, сорвался в частной офтальмологической клинике на Рублевском шоссе в столице, сообщает ТАСС.

«Инцидент произошел по адресу: Рублевское шоссе, дом 48/1, в частной офтальмологической клинике. Лифт, внутри которого находились шесть человек, рухнул вниз», - сказал источник в экстренных службах.

Он отметил, что всем, кто находился в кабине лифта, удалось выбраться. Пока нет информации об их состоянии.