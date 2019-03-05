РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. В жилом комплексе «Весенний» Подольска достроят детский сад-долгострой за счет внебюджетных средств, сообщается на интернет-портале «Добродел».

«В настоящее время заключен договор об уступке прав на земельный участок, на котором запланировано строительство детсада в поселке Сосновый Бор. Строительство будет осуществлено за счет внебюджетных средств ООО «Развитие – Весенний». Контроль за реализацией мероприятий инвестиционного строительства объектов социальной инфраструктуры осуществляется комитетом по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

В проект ЖК «Весенний» изначально входило строительство трех монолитно-кирпичных высотных корпусов – многосекционных и башенного типа, а также детского сада, школы и спортивного комплекса. С 2016 года объекту присвоен статус долгостроя. Жилой комплекс частично сдан, но финансовое состояние девелопера не позволяет ему выполнить свои обязательства по введению оставшихся корпусов в эксплуатацию.

Возведение ряда домов приостановлено, как и объектов социальной инфраструктуры. Чтобы достроить объекты, застройщик направил в Минстрой Подмосковья обновленный генплан, по которому должны возвести уже пять домов, а также детский сад и школу.