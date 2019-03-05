РИАМО - 5 мар. Железнодорожную станцию реконструируют в подмосковной Лобне в рамках создания линии Московских центральных диаметров, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета перед жителями.

«Еще один очень важный, очень ожидаемый проект, который нам предстоит реализовать в ближайшие годы – Московские центральные диаметры, которые удобной быстрой связью соединят Лобню и Москву. Для нас это важно еще и потому, что в рамках реализации проекта по строительству МЦД будет реконструирована наша железнодорожная станция, она должна стать современным и, конечно, удобным объектом», - сказал Смышляев.

Он добавил, что новая станция будет оснащена всей необходимой инфраструктурой.

«Сейчас подходят к завершению проектные работы и после этого начнется строительство», - отметил глава.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Еще три маршрута МЦД находятся в разработке.

Московские центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на столичную подземку и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут. Работать МЦД будут так же, как и метро, — с 05:30 до 01:00.