РИАМО - 5 мар. Расширение Лобненского шоссе, которое начнется в 2019 году, позволит повысить транспортную доступность подмосковной Лобни и, как следствие, инвестиционную привлекательность муниципалитета, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета перед жителями.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2019 году начнется реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах, моста через Москву-реку в Воскресенске и Лобненского шоссе.

«В обращении губернатора самым важным для городского округа Лобня был вопрос о наших транспортных проблемах и вопросах, которые мы будем решать. Это - начало в 2019 году работ по расширению Лобненского шоссе. Уже утвержден проект планировки территорий, определены все параметры земельных участков, расширений этой дороги. Проект опубликован в городских СМИ, на официальных сайтах правительства области и администрации», - сказал Смышляев.

Он подчеркнул, что проект расширения Лобненского шоссе сложный и мастшабный.

«Работы пройдут по землям нескольких муниципалитетов Московской области. Потребуется значительное уширение дороги, строительство надземных пешеходных переходов, перекладка инженерных сетей. Новые развязки, четыре полосы вместо двух, отдельные полосы разгона и другие меры призваны сделать передвижение по шоссе максимально быстрым и комфортным», - пояснил глава.

По словам Смышляева, значение этого объекта для города сложно переоценить — он по-настоящему расширит «окно» для связи муниципалитета с «большой землей».

«Лобненское шоссе для города - это не просто транспортная артерия, но и символ транспортной доступности и комфорта, символ инвестиционной привлекательности и уровня качества жизни в городе», - заключил глава Лобни.