РИАМО - 5 мар. На дорогах столицы вечером во вторник образовались серьезные пробки, загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения наблюдаются на северо-западе, западе, юге и юго-востоке МКАД. Сильно загружена внешняя сторона Третьего транспортного кольца, на внутренней чуть посвободнее. Садовое кольцо пробки практически замкнули.

В заторах стоят центральные улицы около Кремля, набережные Москвы-реки и Яузы в центре, местами скорость транспорта составляет всего 2 километра в час.

Пробки также образовались на шоссе Энтузиастов, Ломоносовском проспекте, Профсоюзной улице, Ленинском и Кутузовском проспектах, Волоколамском, Ленинградском, Дмитровском и Рязанском шоссе.

По прогнозу сервиса, к 19 часам машин на столичных дорогах прибавится, пробки вырастут до семи баллов, спад трафика ожидается к 20 часам, тогда пробки прогнозируются в пять баллов. До трех баллов загруженность дорог снизится только к 22 часам.

Ранее водителей Москвы призвали быть внимательными из-за сильного ветра во вторник. Автолюбителям рекомендовали не оставлять машины вблизи широкоформатных рекламных щитов и под деревьями и не парковать машины в неположенных местах – это может затруднить движение или спровоцировать ДТП.

В Подмосковье и Москве на вторник объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.