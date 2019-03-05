РИАМО - 5 мар. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России о нарушении Московским областным онкологическим диспансером закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Ранее в управление поступила жалоба ООО «Мегаквин» на действия ГБУЗ Московской области «МООД» при проведении электронного аукциона на поставку расходных материалов для КДЛ (клинико-диагностической лаборатории – ред.). По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Мегаквин» обоснованной», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, диспансер обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Московскому областному онкологическому диспансеру в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.