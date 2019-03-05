РИАМО – 5 мар. В подмосковном Солнечногорске приступили к оцифровке ям на дорогах, в настоящий момент работы проведены на 80 участках, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

В рамках общерайонного совещания глава муниципалитета Владимир Слепцов поручил усилить данную работу.

«Ответственные подразделения должны ежедневно показывать положительную динамику по оцифровке ям. Использование литой бетонной смеси при ремонте дает возможность приступить к ликвидации выбоин уже сегодня. В остальных случаях – когда позволит температурный режим. К полноценному ремонту приступим ориентировочно с апреля», – отметил Слепцов.

Программа для оцифровки позволяет контролировать весь процесс от выявления точных координат выбоины до ее ремонта.

«Все результаты вносятся в специальную систему. По итогам прошлого года в Солнечногорске ликвидировали 807 ям и отремонтировали 55 километров дорог», – заключается в материале.