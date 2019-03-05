РИАМО - 5 мар. Во вторник в подмосковном Клину прошел спектакль «Щелкунчик» с артистом балета и педагогом, народным артистом РФ Николаем Цискаридзе в главной роли, передает корреспондент РИАМО во вторник.

С 4 по 6 марта жительниц Московской области поздравят с Международным женским днем известные российские артисты, которые дадут в городах региона бесплатные концерты.

«Клин - это фестивальная столица. Здесь публика уже привыкла к неожиданным сюрпризам. Наша задача, чтобы все концерты, которые сейчас идут, стали подарком для женщин», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Цискаридзе в свою очередь отметил, что представление не состоялось, если бы не поддержка губернатора Московской области Алексея Воробьева.

«Несмотря на то, что за окном лежит снег, 8 Марта - это большой праздник для всех. Но приезд любого коллектива стоит денег, это большие затраты. Но губернатор на это нашел средства, чтобы это произошло. Клин имеет сакральное значение для всех людей, которые имеют отношение к российской культуре. Я сразу загорелся и обрадовался, что губернатор решил преподнести клинским дамам такой подарок», - отметил Цискаридзе.