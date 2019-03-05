РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Подольскому социально-спортивному институту (ПССИ) выдали лицензию на право оказания образовательных услуг, набор студентов начнется уже в июне текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В ноябре 2017 года Рособрнадзор запретил Подольскому социально-спортивному институту принимать абитуриентов по нескольким специальностям. После проверки учебное заведение лишили не лицензии, дающей право вести обучение, а только государственной аккредитации. Основные претензии были предъявлены к состоянию и оформлению документов. В ближайшее время вуз пройдет государственную аккредитацию и получит соответствующие документы.

«Своим решением Рособрнадзор восстановил деятельность Подольского социально-спортивного института. Институту выдана лицензия №2804 от 7 февраля 2019 года на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, указанным в приложении к документу. Это такие направления высшего образования, как «Физическая культура», «Адаптивная физическая культура», – говорится в сообщении.

Кроме того, ПССИ получил право на ведение деятельности по «Дополнительному профессиональному образованию» и «Дополнительному образованию детей и взрослых». На сегодняшний день институт ведет свою деятельность как в системе среднего профессионального образования, так и высшего.

Весь профессорско-преподавательский состав в образовательном учреждении остался прежним, а в институт уже возвращаются студенты, которые из-за отсутствия лицензии были переведены в другие высшие учебные заведения. В июне начнется набор учащихся на 1 курс уже будущего 2019-2020 учебного года. Руководство планирует восстановить прежнюю численность обучающихся студентов – 1,1 тысяч человек.