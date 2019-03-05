РИАМО - 5 мар. В прошлом году бюджет подмосковной Лобни вырос до 3 миллиардов рублей, при этом за год доходная часть бюджета увеличилась на 143 миллиона рублей, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Основа всей жизни города, всей социально-экономической сферы – его бюджет. В 2018 году бюджет городского округа Лобня достиг 3 миллиардов рублей. Доходная часть бюджета увеличилась на 143 миллиона рублей по сравнению с 2017 годом», - сказал Смышляев.

Он подчеркнул, что Лобня входит в группу муниципалитетов с самыми высокими поступлениями в консолидированный бюджет Московской области - в прошлом году поступления составили более 11 миллиардов рублей.

«При этом собственные доходы бюджета по отношению к 2017 году выросли на 9,7% и составили 1,5 миллиарда рублей. Таким образом, доля собственных доходов в общем объеме доходов составила 50,4%», - добавил Смышляев.

По его словам, благодаря эффективной работе межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области в городском округе Лобня дополнительно получено более 66 миллионов рублей налоговых платежей и 10 миллионов рублей арендных платежей. Была рассмотрена деятельность более 240 организаций и индивидуальных предпринимателей.

«159 новых объектов поставлено на учет в рамках реализации проекта правительства Московской области по вовлечению в налоговый оборот объектов капитального строительства», - сообщил Смышляев.