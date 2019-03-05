РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 мар. В филиале Музея победы подмосковного Красногорска сделают бесплатный вход для женщин 8 марта, музей в этот день будет работать с 09:00 до 18:00, сообщила «РИАМО в Красногорске» заведующая филиалом Светлана Любенкова.

«Восьмого марта все жительницы и гостьи нашего города смогут бесплатно посетить Красногорский филиал Музея победы. Мы работаем с 10:00 до 18:00. Очень рады будем всех видеть», – сказала Любенкова.

Она отметила, что с инициативой сделать бесплатным вход в для всех женщин в Международный женский день выступило министерство культуры РФ, и многие федеральные музеи поддержали это предложение.