РИАМО - 5 мар. Десятого марта воспитанницы социальных учреждений Московской области посетят балет «Дочь Фараона» и встретятся с артисткой Большого театра, исполнившей главную роль в спектакле, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда социальных программ Подмосковья «Исток».

Мероприятие пройдет в рамках программы «Женщина XXI века: новый образ» и приурочено к Международному женскому дню.

«По мере развития технического прогресса меняется жизнь человечества, а вместе с ней и образ «прекрасной женщины». Какой должна быть современная женщина? Какую социальную роль она играет в современном обществе, каков ее образ жизни? Как должна выглядеть представительница прекрасного пола в нынешнюю эпоху? Именно на эти вопросы получат ответы воспитанницы детских домов на встрече с ведущей солисткой Большого театра, которая состоится перед спектаклем «Дочь фараона»», – отмечается в сообщении.

Участницами встречи в этом году станут воспитанницы социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имени Талалихина и детского дома «Преображение» Московской области.

«Женщина должна играть ключевую роль в обществе, всегда двигаться вперед. В чем именно – семья, дети, карьера, развитие, красота, творчество или что-то другое – каждая женщина определяет для себя сама. А для того, чтобы двигаться вперед и менять мир к лучшему, нужно постоянно развиваться, расширять кругозор, изучать мир и его возможности», – пояснила президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.