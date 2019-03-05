РИАМО - 5 мар. В 2019 году 59 муниципалитетам Подмосковья будут выделены субсидии на обеспечение жильем молодых семей, улучшить свои жилищные условия сможет 271 семья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в феврале подписал постановление о распределении субсидий по обеспечению жильем молодых семей из федерального и областного бюджетов для 59 муниципальных образований.
В ближайшее время для предоставления субсидий министерством будут заключены с муниципалитетами соглашения, сформированные в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
В этом году сможет улучшить свои жилищные условия 271 семья Московской области, 56 из них – многодетные.
Ознакомиться с полным перечнем муниципальных образований и суммами, выделенными каждой территории Московской области, можно в постановлении правительства региона от 19 февраля 2019 года №78/6 по ссылке.
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