РИАМО - 5 мар. После создания благоустроенной пешеходной зоны улица Ленина в подмосковной Лобне превратилась в местный Арбат, популярный среди отдыхающих жителей, а также художников и музыкантов, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Нам удалось благоустроить пешеходную зону на улице Ленина, где, пожалуй, самый высокий трафик пешеходов. В дни массовых мероприятий, больших городских праздников здесь располагаются художники и музыканты, здесь проводят мастер-классы, а мастера художественных промыслов организуют свои небольшие мини-ярмарки. Фактически, у нас появился свой Арбат, а напротив нашей художественной галереи – красивая фотоэкспозиция», - сказал Смышляев.

Он добавил, что в Лобне преобразились и другие общественные пространства.

«Большое количество работ завершено в Киовском парке. Мы вымостили дорожки, установили информационные стенды, обустроили историческую зону», - рассказал глава.