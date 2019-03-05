РИАМО - 5 мар. В прошлом году в подмосковной Лобне капитально отремонтировали 55 многоквартирных домов, в трех школах установили индивидуальные тепловые пункты, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Благодаря успешной реализации программы капитального ремонта домов, нам удалось обновить 55 многоквартирных домов. Отмечу, что все чаще к капитальному ремонту домов мы подходим комплексно, не ограничиваясь, например, только заменой лифтового оборудования или обновлением инженерных систем», - сказал Смышляев.

Он добавил, что в жилфонде Лобни насчитывается 534 многоквартирных дома, половина подъездов которых уже отремонтирована в рамках губернаторской программы «Мой подъезд».

«На этот показатель мы вышли по итогам 2018 года. Но важно не только количество, но и качество ремонта подъездов. Это всесторонний подход к решению вопроса. Так, замену окон в подъездах с точки зрения законодательства относят не к капитальному, а текущему ремонту, который осуществляется за собственные средства жителей. Однако у нас за счет средств местного бюджета в 2018 году успешно провели замену деревянных окон на пластиковые в 153 подъездах. Всего же заменено 875 оконных блоков. В общей сложности программа позволила увеличить тепловую защиту 40 домов», - отметил глава.

По словам Смышляева, в рамках муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лобня» жители 67 муниципальных квартир получили индивидуальные счетчики воды и электроэнергии.

«Энергоэффективными стали три школы. В прошлом году в школах №№4, 5 и 7 установлены индивидуальные тепловые пункты. Снижение энергопотребления школ и детских садов позволяет обеспечивать их теплом за счет мощностей действующих котельных и сетей централизованного теплоснабжения», - добавил Смышляев.