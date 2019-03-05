РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. Автовладельцев микрорайона Климовск подмосковного Подольска попросили убрать машины с Первомайской улицы 6 марта для осуществления работ по вывозу снега, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Шестого марта подрядная организация МБУ «ПКБ» будет проводить работы по вывозу снега с проезжей части микрорайона Климовск: на улице Первомайская и парковочного кармана вблизи дома №49, корпус 5. Просим автовладельцев убрать припаркованные автомобили», – говорится в сообщении.

За осуществление действий (бездействия), которые препятствуют проведению работ по уборке снега, наледи с кровель зданий или с проезжей части дорог, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей гражданам, от 5 тысяч до 10 тысяч рублей должностным лицам и от 10 тысяч до 30 тысяч рублей юридическим лицам.