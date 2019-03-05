РИАМО - 5 мар. В Московском дворце пионеров 13 марта стартует образовательный проект «Время взлетать», он включает серию мультиформатных мероприятий, которые будут проходить до конца весны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мероприятия проекта пройдут в формате интенсива. Они будут длиться в течение трех – пяти дней. В программу вошли лекции, экскурсии, воркшопы, мастер-классы и дискуссии, которые состоятся на различных тематических площадках. Кроме того, пройдут и познавательные встречи с представителями сфер культуры и образования, шоу-бизнеса и предпринимательского сообщества», – говорится в сообщении.

Встречи и мастер-классы 13 марта смогут посетить только финалисты программы «Новые вершины». Посмотреть короткие презентации проектов спикеров смогут все желающие. Для этого нужна предварительная регистрация. Заявку на участие можно отправить по электронной почте: nv@mailvg.ru.

Образовательный проект «Время взлетать» входит в городскую конкурсную программу «Новые вершины». Она направлена на демонстрацию лучших практик в области дополнительного образования и развития творческого потенциала детей и молодежи.