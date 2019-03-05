РИАМО - 5 мар. Московская область и китайская провинция Гуандун приступили к составлению дорожной карты по реализации потенциала инвестиционного сотрудничества, такие договоренности были достигнуты между представителями Подмосковья и китайской провинции, говорится в сообщении пресс-службы корпорации развития Московской области.

На встрече, прошедшей в офисе корпорации развития Подмосковья, Московскую область представляли сотрудники министерства инвестиций и инноваций региона и корпорации развития области. Китайская делегация была представлена руководством департамента коммерции провинции Гуандун.

«В ходе переговоров стороны обозначили наиболее перспективные сферы для взаимодействия в области инвестиций. Для юго-восточной провинции КНР интерес, в частности, представляет сфера логистики Подмосковья, а также инвестиционные возможности в области фармацевтики и IT-сектора. По этим направлениям стороны договорились обменяться детальной информацией и подготовить новую встречу по этим вопросам», — говорится в сообщении.

Повторный визит делегации из КНР, которая будет расширена за счет представителей бизнеса, запланирован на апрель. Корпорация развития Московской области подготовит деловую программу визита, в рамках которой будет организован ознакомительный выезд на ряд индустриальных площадок региона. Также планируется встреча с представителями правительства региона для детального обсуждения инвестиционных проектов.

Сейчас в Подмосковье зарегистрировано порядка 40 компаний с китайским капиталом. Большинство из них работает в сфере торговли, но в последнее время в регион начали приходить и промышленные инвесторы из Китая, в том числе и высокотехнологичные.

К примеру, это компании «Баннер», реализующая в ОЭЗ «Дубна» проект по разработке и производству силового электрооборудования, и «ДМТГ РУС», выпускающая металлообрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением.