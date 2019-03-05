РИАМО - 5 мар. В министерстве жилищной политики Московской области в преддверии 8 Марта решили посчитать, сколько женщин приняли участие в жилищных программах Подмосковья, так, лидерами в получении социальной ипотеки среди педагогов являются женщины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Так, с 2016 года 95% учителей, принявших участие в программе («Социальная ипотека» - ред.), – это представительницы прекрасного пола. Более половины врачей - участников программы - тоже женщины, - говорится в материале.

Проигрывают мужчинам в показателях по получению социальной ипотеки – тренеры и молодые ученые. Всего 3% тренеров Московской области, принявших участие в программе за все три года ее реализации, – женщины. В наукоемких сферах дамы составляют 25%.

«Неудивительно, что лидирующие позиции по получению социальной ипотеки среди врачей и педагогов занимают женщины. Это очень трудоемкие профессии, требующие большого терпения и навыков воспитания», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.