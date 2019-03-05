РИАМО - 5 мар. Электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании доставят на масленичные гулянья в подмосковных городах 9-10 марта организованные группы туристов, жители и гости региона смогут совершить путешествия в Дмитров, Звенигород, Захарово, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Девятого марта в Дмитрове пройдут гулянья «Душа моя Масленица» в центре города, на территории Дмитровского кремля, где развернутся народное веселое представление с героями русского фольклора, песни и пляски, игры и забавы, настоящая русская ярмарка, блины, скоморохи, сувениры, горячий кисель и дмитровские пряники», — говорится в сообщении.

Звенигород встретит гостей «Масленицей на Городке». Гости праздника смогут исполнить русские песни, разучить старинные игры и пляски, поводить хороводы и выиграть призы. Участники праздника также сожгут чучело и отведают блинов.

«Самой крупномасштабной Масленицей Подмосковья вот уже который год подряд станет праздник в Захарове. В прошлом году он собрал более десяти тысяч человек. Захарово – место особое, в Масленицу развернется настоящая русская деревня – со столбами и канатами для силачей, горками и театром, хороводами и сувенирными лавками. Откроет торжество праздничное шествие, а гостьей праздника станет Надежда Бабкина», — добавляется в сообщении.

Поезд на праздник отправится с Белорусского вокзала 10 марта в 09:33.

Электрички также доставят желающих на праздник и в Рязани. Там для гостей масленичных гуляний проведут экскурсию по городу, саму Масленицу отметят в развлекательном комплексе «В некотором царстве».

Подробности экскурсий и событийных мероприятий можно узнать по телефонам: 8 800 550 44 79; 8 499 390 27 02.