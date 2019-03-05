РИАМО - 5 мар. В прошлом году три предприятия в подмосковной Лобне получили субсидии на развитие производства в рамках программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Мы знаем, как важно создать максимально комфортные условия для развития бизнеса. Поэтому город всегда готов поддержать малый бизнес. Так, в 2018 году три организации на конкурсной основе получили финансовую поддержку в рамках муниципальной программы «Предпринимательство», подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство», - сказал Смышляев.

Он уточнил, что по результатам участия в конкурсе предприятия «Формалайн», «Спецпрокат» и «Камелия НПП» получили субсидию в размере 2 миллионов рублей на частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования с целью создания или модернизации производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что создание новых предприятий с достойной зарплатой остается приоритетом для региональных властей. Сейчас Подмосковье ежегодно привлекает до 900 миллиардов рублей инвестиций.