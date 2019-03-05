РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 мар. Более 2,1 тысячи заявок на вывоз мусора отправили жители подмосковного Королева в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) в феврале, сообщил первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко.

Диспетчеры ЕДС в феврале приняли и проконтролировали более 19,4 тысячи заявок. Заявки поступали по телефону, через сайт и мобильное приложение.

«Основными темами, волновавшими жителей в феврале, стали: вывоз мусора – 2171 заявка, сезонная уборка территории – 1843 заявки, электрика – 1418 заявок, очистка кровли – 1091 заявка, горячее водоснабжение – 556 заявок», – написал Даниленко в своем Instagram-аккаунте.

Исполнили за отчетный период и закрыли 99 % заявок.

Оформить заявку в ЕДС можно по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или мобильное приложение «ЕДС Королев».