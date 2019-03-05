РИАМО – 5 мар. В феврале в Москве возбуждены четыре уголовных дела в отношении организаторов незаконных азартных игр, власти столицы проводят регулярный мониторинг объектов азартных игр и лотерей, говорится в сообщении пресс-службы городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Три пункта приема ставок букмекерских контор, в которых под видом ставок на спорт проводились запрещенные азартные игры, были обнаружены в феврале текущего года в ходе мониторинга, организованного департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

«В частности, данные нарушения зафиксированы на улице Бакунинская (ЦАО), на Зеленом проспекте (ВАО) и в городе Зеленоград. Окружными УВД проведены необходимые контрольные мероприятия, сопровождавшиеся изъятием модифицированного игрового оборудования», – говорится в сообщении.

Кроме того, в магазине на улице 40-летия Октября (ЮВАО) выявлен и демонтирован терминал, который в дневное время предоставлял услуги по приему платежей, а в ночное перепрограммировался под игровой автомат.

«Также пресечена деятельность нелегального зала игровых автоматов на Новогиреевской улице, подпольный клуб, в котором проводились азартные игры с использованием компьютерного оборудования закрыт в Ильменском проезде (САО)», – уточняется в материале.

В отношении организаторов незаконных азартных игр в феврале текущего года возбуждены четыре уголовных дела.

«В целях противодействия запрещенным азартным играм, в том числе замаскированным под законодательно разрешенные виды деятельности, департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы организовано межведомственное взаимодействие с правоохранительными, надзорными и налоговыми органами, а также регулярный мониторинг объектов азартных игр и лотерей», – резюмируется в сообщении.