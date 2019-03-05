РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В подмосковном Подольске в марте пройдет фестиваль «Эстафета талантов» на тему «Театральный сезон», мероприятие состоится в рамках акции, приуроченной к Году театра, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Акция «Его величество Театр» проходит в учреждениях молодежной политики горокруга Подольск, ее приурочили к Году театра в России. В молодежном центре «Ровесник» в марте организуют фестиваль «Эстафета талантов» на тему «Театральный сезон», который завершится гала-концертом и награждением победителей 29 марта во Дворце молодежи. Предполагается, что участие в фестивале примут не менее 400 воспитанников учреждений по работе с молодежью городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

Тематическую акцию, которая стартовала в январе, придумали специалисты Дворца молодежи для того, чтобы любой желающий смог ознакомиться, побывать и стать участником мероприятий учреждений молодежной политики Подольска.

В феврале акцию активно поддержал Дворец творчества молодежи (ДТМ) Подольска. Специалисты учреждения провели множество увлекательных программ: мероприятия, посвященные 250-летию со дня рождения Ивана Крылова, мастер-классы по актерскому мастерству, выставку работ воспитанников, конкурс чтецов «Весь мир – театр», показали премьеру спектакля «Домой». В марте ДТМ передал эстафету молодежному центру «Ровесник».