РИАМО - 5 мар. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал застройщику ООО «Лев» заключение о соответствии требованиям 214-ФЗ на жилой корпус 1 на улице Железнодорожная в микрорайоне Сходня в Химках, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Заключение о соответствии девелопер получил на проектную декларацию жилого дома, который возводится в рамках проекта ЖК «Авентин». Дом рассчитан на 432 квартиры жилой площадью 18 тысяч квадратных метров», - сказал руководитель ведомства Артур Гарибян.

Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и начать привлечение денежных средств граждан.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее.

Заключение о соответствии Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если контролирующий орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы.