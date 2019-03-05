РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. Заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по городскому округу Подольск по оперативной работе Роман Кустов проведет прием граждан 18 марта, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по оперативной работе Роман Кустов встретится с жителями 18 марта с 17:00 до 20:00. Прием будет проходить в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Прийти на прием и задать интересующие вопросы смогут все желающие. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.