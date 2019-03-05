РИАМО - 5 мар. В Московской области уже свыше 1 тысячи видеокамер подключено к системе «Безопасный регион» с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2019 года на территории Подмосковья установлено уже свыше 1 тысячи камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». Развитие системы ведется в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья», – сказал Пестов.

Общее количество видеокамер, работающих в системе «Безопасный регион» на территории Подмосковья, уже составляет порядка 30 тысяч.

«Камерами, интегрированными в систему безопасности, уже оборудованы места массового пребывания людей – парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, а также социально значимые объекты – детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, и так далее», – отметил вице-губернатор.

В 2019 году к уже имеющимся видеокамерам планируется добавить еще 15 тысяч новых (из них 1 тысяча уже установлена в январе – феврале).

В текущем году значительное внимание уделяется оборудованию видеонаблюдения на входных группах подъездов многоквартирных домов. Это позволяет расширить жизненное пространство, в котором жители Московской области могут чувствовать себя защищенными.

«Безопасный регион» – централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является эффективным инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости», – заключил Пестов.