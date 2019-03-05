РИАМО – 5 мар. Хакеры, которые помогут выявить уязвимости в системе электронного голосования, предназначенной для выборов депутатов в Мосгордуму, могут получить вознаграждение, сообщает ТАСС.

«Если система электронного голосования в Москве будет создана, то на этапе тестирования мы готовы объявить вознаграждение для хакеров, которые смогут ее взломать», – сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в рамках IX Московского гражданского форума.

В феврале в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах. Дистанционное электронное голосование будет осуществляться избирателями с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг Москвы без использования бюллетеня на бумажном носителе.

В случае успеха эксперимента практику электронного голосования распространят на всю страну.

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