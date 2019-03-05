РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 мар. Школьники подмосковного Королева сделали более 600 открыток для одиноких пожилых женщин к наступающему Международному женскому дню, говорится в сообщении управления социальной защиты населения городского округа Королев.

Школьники и воспитанники детских садов сделали открытки в рамках акций «Доброе слово» и «Подмосковье – территория добра», которые проводит министерство социального развития Московской области.

«Ребята и педагоги изготовили и передали 640 открыток, посвященных Международному женскому дню. Все женщины, состоящие на обслуживании в наших учреждениях, получат открытки, с любовью сделанные детьми. Большое спасибо всем, кто проявил заботу и внимание к людям старшего поколения», – говорится в сообщении.

Управление социальной защиты населения городского округа благодарит председателя комитета образования Ирину Ваврик, общеобразовательные и дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования Королева за активное участие в акциях.