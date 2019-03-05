РИАМО - 5 мар. Власти подмосковной Лобни за прошлый год предоставили в льготную аренду социально ориентированному бизнесу около 4 тысяч квадратных метров городского имущества, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Почти 4 тысячи квадратных метров муниципального имущества предоставлено в аренду на льготных условиях социально ориентированным субъектам малого и среднего бизнеса», - сказал Смышляев.

Он добавил, что Лобненская торгово-промышленная палата постоянно расширяет линейку услуг, отвечая на запросы предпринимателей.

«Торгово-промышленная палата Лобни - уникальный консультационный и учебный центр, в котором молодые предприниматели могут получить квалифицированные консалтинговые услуги, а также пройти обучение. Помощь в 2018 году получили более двух тысяч предпринимателей, специалисты торгово-промышленной палаты провели 1,3 тысячи консультаций. Экспертами Лобненской ТПП проведено более 1,2 тысячи экспертных оценок и 350 товарных экспертиз», - отметил глава муниципалитета.

С 2018 года Торгово-промышленная палата Лобни начала проводить судебные экспертизы по вопросам геологических изысканий для строительства, инженерно-геодезических изысканий, а также определение фактического состояния зданий и сооружений при принятии их в эксплуатацию, заключил Смышляев.