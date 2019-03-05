РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 мар. Сотрудники ГИБДД Балашихи в преддверии Международного женского дня вручили более 30 букетов женщинам-автолюбителям городского округа, сообщила старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД «Балашихинское» майор полиции Алевтина Кудинова.

Госавтоинспекторы останавливали машины и вместо проверки документов дарили сидящим за рулем женщинам цветы.

«Сегодня (5 марта – ред.) мы проводим ежегодную акцию в преддверии наступающего Международного женского дня 8 Марта. Вместо проверки документов сотрудники ГИБДД останавливают машины, чтобы подарить цветы сидящим за рулем женщинам. <…> Прекрасным участницам дорожного движения напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения», – сказала Кудинова.

Она добавила, что не остались без внимания и женщины, которые получали во вторник водительское удостоверение и регистрационные знаки при постановке транспортного средства на учет в здании ГИБДД. Им также были вручены букеты и открытки с поздравлениями. В этот день вручили более 30 букетов.

За цветы и подарки организаторы акции получили слова благодарности и солнечные весенние улыбки женщин. Командир взвода ДПС капитан полиции Иван Незнанов признался, что некоторые дамы смущались и не могли поверить в происходящее.

«Такие акции в преддверии праздника, конечно, всегда очень приятны, несмотря на то, что погода сегодня (5 марта – ред.) не очень балует, и весь день лил дождь. От лица всех наших сотрудников-мужчин ГИБДД поздравляю всех женщин Балашихи с праздником. Счастья, семейного благополучия и солнечного, яркого и весеннего настроения!», – сказал Незнанов.