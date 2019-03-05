РИАМО - 5 мар. В Московской области на фирму наложили штраф в 400 тысяч рублей за невыполнение требований и мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Управлением по результатам проверки материалов, представленных администрацией Солнечногорского района, выявлены нарушения требований земельного законодательства РФ, допущенные ООО «Управляющая компания Промсвязь». Организация является собственником четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения в городском округе Солнечногорск общей площадью 31 гектар.

«При проверке материалов управлением Россельхознадзора установлено, что собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Организация не проводит мероприятия в области обеспечения плодородия почв», - говорится в сообщении.

За выявленные нарушения земельного законодательства РФ, управление привлекло ООО «УК Промсвязь» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, законному представителю ООО внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

«С начала 2019 года за нарушение земельного законодательства РФ, по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ управлением Россельхознадзора привлечено 27 юридических лиц на сумму более 9,4 миллиона рублей», - заключается в материале.