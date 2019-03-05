РИАМО - 5 мар. На столичной ВДНХ установили 56 стел, которые знакомят жителей и туристов с уникальными историческими павильонами и другими объектами, стелы выполнены в едином стиле информационных конструкций выставки, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Информационные стелы помогут посетителям узнать самые интересные факты о памятниках культурного наследия на ВДНХ, а также познакомят с новыми строениями и пространствами.

«На стелах представлена информация о современном и историческом наименованиях объектов, экспозициях разных лет, архитектурных и ландшафтных особенностях. Тексты, помимо русского, продублированы на английском и китайском языках, ведь возрожденная ВДНХ уже стала непременным пунктом в программе туристов, посещающих Москву. Многие выделяют на выставку целый день», — говорится в сообщении.

Благодаря информации на стелах посетители смогут узнать, откуда черпал вдохновение архитектор фонтана «Каменный цветок», где ранее располагался Главный вход выставки, какие здания сохранились с довоенных времен и в чем секрет зеленого лабиринта. На стелах также можно увидеть архивные фотографии исторических павильонов и сравнить их с нынешним обликом — результатом работы реставраторов.

«Стелы выполнены в едином стиле информационных конструкций выставки — в монохромной палитре с яркими цветовыми акцентами. Кроме того, они выполняют навигационную функцию — цвет номеров павильонов подсказывает, в какой из тематических зон ВДНХ находится посетитель: Центральной аллее, парке знаний, парке ремесел, зоне ЭКСПО, Ландшафтном парке и других», — добавляется в сообщении.

Установка стел — часть масштабной программы по созданию единой навигационной среды на возрожденной ВДНХ.