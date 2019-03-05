РИАМО – 5 мар. «Почта России» проводит конференции молодежного совета «Топ-1000», так, 30 молодых и активных сотрудников почты из столицы и Подмосковья примут участие в мероприятии, говорится в сообщении пресс-службы компании по макрорегиону Москва.

Именно они станут проводниками идей волонтерства и благотворительности в рамках предприятия.

«Макрорегиональные конференции молодежного совета «Почты России» «Топ-1000» проходят по всей России с 19 февраля по 20 марта. Московский регион в этом году в совете представят 30 человек. На своей первой конференции молодые люди определили для себя приоритетное направление – развитие благотворительности и волонтерства». – говорится в сообщении.

В настоящее время предприятие становится на новый путь развития: оптимизируется логистика, модернизируется инфраструктура, внедряются цифровые и онлайн-услуги почтовой связи, создается современный образ почтальона.

«В этом смысле социальная функция почты становится приоритетным направлением. Помощь людям старшего поколения, бережное отношение к природе и животным, работа с детьми – сегодня эти вопросы в центре внимания почтовой молодежи». – подчеркивается в сообщении.

Во время конференции молодежного совета участники разработают и представят свои проекты и мероприятия, которые могут быть реализованы непосредственно на площадке филиала. Самые лучшие проекты войдут в общий макрорегиональный план работ на 2019 год.

«Топ-1000» – это первые макрорегиональные конференции новых членов молодежного совета в 2019 году. На этих мероприятиях ребята познакомятся, пройдут тренинги по управлению проектами, а участие в командообразующих мероприятиях поможет им сплотиться для достижения общей цели», – добавляется в материале.

Идею создания молодежного совета предложил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов в 2018 году. В состав совета вошли сотрудники отделений связи, обособленных структурных подразделений и аппаратов управлений филиалов.

«Средний возраст членов молодежного совета «Почты России» – 27 лет, большинство из них проработали на предприятии более 3 лет», – заключается в сообщении.