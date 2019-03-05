РИАМО - 5 мар. Власти подмосковной Лобни рассчитывают на прорывные изменения в сферах образования и жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета в текущем году, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Можно смело утверждать, что если мы реализуем запланированные мероприятия, то в 2019 году сделаем еще ряд прорывов в разных направлениях. В образовании это проектирование новых школ, начало строительства пристройки к школе №6, капитальный ремонт Луговской школы, которого долго ждали, программа «Современная школа», модернизация наших образовательных учреждений», - сказал Смышляев.

Он добавил, что в сфере ЖКХ продолжится программа по ремонту дорог, 18 дворовых территорий ждет комплексное благоустройство. Кроме того, продолжится реализация программы «Светлый город». Также предполагается установка пластиковых окон в подъездах, проведение работ по ремонту тротуаров, установка новых современных межквартальных детских площадок.

«Параметры бюджета говорят о том, что мы можем оптимистично смотреть вперед», - подчеркнул глава Лобни.