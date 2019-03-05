РИАМО - 5 мар. Строительные работы в храме в честь преподобного Андрея Рублева завершили в столичном районе Раменки, теперь предстоит обустроить территорию храмового комплекса, уложить брусчаткой более 2,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Храм общей площадью более 1,7 тысячи квадратных метров возводится в рамках городской «Программы-200» по строительству православных храмов. Он рассчитан на 900 прихожан и будет представлять собой белокаменное здание с зеленой крышей, позолоченным куполом, а также со звонницей с тремя малыми куполами. Строительство храмового комплекса началось в 2008 году, и только в марте 2016 года по просьбе прихода его включили в программу по строительству православных храмов в Москве.

«На сегодняшний день основные строительные работы на храме завершены. Специалисты завершили работы по звоннице, кровле, удалось в целом завершить наружную отделку фасадов. Храм отапливается, ведется внутренняя отделка помещений, все инженерные системы смонтированы. Полностью завершены работы по звоннице, кровле, фасадам, гранитной плиткой выложен цоколь здания. В храм пущено тепло, продолжается внутренняя отделка его помещений. Завершается роспись алтарной части, световой барабан украшен росписью», – сказал курирующий программу по строительству православных храмов в столице депутат Госдумы Владимир Ресин.

По его словам, впереди у строителей еще много работы: предстоит обустроить территорию храмового комплекса, уложить брусчаткой более 2,5 тысяч квадратных метров, будут высажены кустарники и деревья. Художественную подсветку храма берет на себя город. Ее планируется завершить в текущем году.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. «Программа-200» реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержка строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.