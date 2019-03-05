РИАМО - 5 мар. За последние восемь лет в столице отреставрировали более тысячи исторических зданий, в текущем году завершится реставрация дома Наркомфина и фонтанов на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ровно 25 лет назад в России официально учреждена профессия реставратор. С помощью этих специалистов за последние восемь лет в Москве отреставрированы больше тысячи зданий: от памятников допетровской эпохи до наследия прошлого века. <…> На этот год тоже большие планы. <…> Спасибо за ваши золотые руки и любовь к Москве!» - написал Собянин в Instagram.

Он уточнил, что в текущем году будут завершены работы по реставрации дома Наркомфина на Новинском бульваре.

«Увидим во всей красе фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ, узоры из ракушек в Гроте усадьбы «Кусково» и многое другое», - добавил мэр.