РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий во вторник поздравил жительниц городского округа с наступающим Международным женским днем, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во Дворце спорта «Триумф» во вторник прошел праздничный концерт, посвященный наступающему Международному женскому дню. Для гостей вечера выступили музыкальные и хореографические коллективы городского округа Люберцы.

«Женщины в Люберцах доминируют во многих профессиях – судьи, врачи, учителя. Но также одной из главных задач женщины является материнство. Дорогие женщины! Я искренне желаю, чтобы о вас заботились, думали, оберегали, носили на руках каждый день. С праздником!» – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в Люберцах проживает более 2,9 тысячи приемных семей. По его словам, именно женщины делают все, чтобы в городском округе не было детей-сирот.

Также женщин и девушек поздравили депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый.