РИАМО - 5 мар. Крупнейший инвестор подмосковной Лобни - «Компания Металл Профиль» завершает масштабный проект по строительству производственных комплексов покраски, цинкования металла и проката холоднокатаного листа, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Безусловно, основа развития любого города – его экономика. Наш муниципалитет по экономическим показателям – один из лидирующих в регионе: мы достигли объема промышленного производства в 41,5 миллиард рублей. Расширение производств, модернизация оборудования, новые торговые объекты - вложение инвестиций осуществлялось во все сферы экономики городского округа. Объем инвестиций составил 5,4 миллиарда рублей», - сказал Смышляев.

Он подчеркнул, что свои проекты на территории городского округа реализуют не только местные предприниматели, но и крупные компании с иностранным капиталом: «Зика», «Тетра Пак», «Делер».

«Наши предприятия «Звезда», «Металлпак», «Альконт» провели модернизацию оборудования. Промышленные предприятия города расширяются и развиваются», - добавил глава.