РИАМО - 5 мар. В подмосковной Лобне идет строительство трех современных торговых центров, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Оборот розничной торговли вырос почти на 17,3%. Началось строительство сразу трех торговых центров. Современные и комфортные торговые объекты будут открыты на улицах Ленина, Катюшки и Лейтенанта Бойко», - сказал Смышляев.

Он добавил, что благодаря активному расширению производств и развитию предприятий всех сфер в городе было создано 622 новых рабочих места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что создание новых предприятий с достойной зарплатой остается приоритетом для региональных властей. Сейчас Подмосковье ежегодно привлекает до 900 миллиардов рублей инвестиций.