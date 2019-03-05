РИАМО - 5 мар. Государственная дума РФ во втором чтении одобрила законопроект о введении запрета на размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Данные поправки в Жилищный кодекс РФ ранее были подготовлены представителями всех фракций нижней палаты парламента. В ходе заседания Госдумы была предложена очередная версия проекта закона, которая распространяет ограничение лишь на предоставление гостиничных услуг.

«Собственник сам вправе распоряжаться своей квартирой. Сейчас закон ему позволяет делать с ней все что угодно, и неважно, что думают об этом соседи. Вот как раз на защиту их интересов направлен законопроект», – отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, чтобы хорошо прочувствовать необходимость принятия данного законопроекта, нужно приехать на юго-восток Москвы и пообщаться с людьми, которые живут в радиусе двух-трех кварталов от рынка «Садовод» или ТЦ «Москва».

Он также отметил, что закон вступает в силу в день опубликования, и с этого момента «ночлежки в квартирах жилых домов окажутся вне закона».

«Это будет считаться нарушением правил использования жилого помещения, а у участковых уполномоченных полиции появится инструмент борьбы с этими нелегальными общежитиями в случае поступления жалоб от соседей», – пояснил Толстой.