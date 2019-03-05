РИАМО – 5 мар. Около 20 литров крови сдали участники акции «День донора» во вторник в Центральной городской клинической больнице подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации городского округа.

«За 4 часа работы пункт сдачи крови посетил 41 донор. В их числе сотрудники городской больницы, представители СМИ, депутат совета депутатов Реутова Михаил Илинич, жители и гости города. Общий объем сданной донорской крови составил 18,4 литра», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, кровь будет транспортирована на Московскую областную станцию переливания крови. Там она пройдет обработку и направится в медицинские учреждения Подмосковья, нуждающиеся в донорской крови.

Традиционными участниками акции в Реутове стали и воспитанники местного детского сада №3 «Ромашка», которые заранее готовятся к встрече – разучивают стихотворения и делают памятные открытки для вручения их донорам.

Обязательными условиями допуска к донорству крови является возраст старше 18 лет, вес больше 50 килограммов, отсутствие инфекционных и хронических заболеваний.

Кровь одного донора разделяется на отдельные компоненты, благодаря чему может спасти жизнь 4-5 больным. Сегодня не существует синтетического аналога человеческой крови, в донорской крови ежедневно нуждаются сотни людей, перенесших тяжелые операции или роды, попавших в катастрофу, получивших обширные ожоги, проходящих курсы химиотерапии.

Сданной участниками донорской крови хватит для обеспечения потребностей региона на несколько дней, поэтому избытка в ней никогда не бывает. Следующий День донора пройдет в Реутове 16 мая.