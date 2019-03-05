РИАМО - 5 мар. Организация не выполнила предписание управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям по устранению свалки строительного мусора на сельскохозяйственном участке в Ленинском районе, материалы дела направлены в суд, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управление провело проверку исполнения требований ранее выданного предписания в отношении ООО «Форум-инвест», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 5,7 гектара, расположенного в Ленинском районе.

«В результате проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено. Собственником не проведены мероприятия по освобождению участка от отходов производства и потребления (строительного мусора и грунтов неустановленного происхождения)», – говорится в сообщении.

Не разработана и не представлена информация по устранению нарушений земельного законодательства, выявленного при проведении проверки, которая предусмотрена законом.

Управлением в отношении ООО «Форум-инвест» был составлен протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания), материалы административного дела направлены в мировой суд для принятия решения.