РИАМО – 5 мар. Индивидуальные предприниматели из Шатуры оштрафованы управлением Россельхознадзора за реализацию красной икры без ветеринарных документов, говорится в сообщении пресс-службы управления по Москве, Московской и Тульской областям.

«В ходе проведения мероприятий на территории рынка «Авеста» (город Шатура, проспект Ильича, дом 57) установлен факт реализации индивидуальными предпринимателями Минасяном Хачиком Тиграновичем и Москвичевой Еленой Николаевной икры красной зернистой без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность», – отмечается в сообщении.

Также на всей продукции отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством, содержащая сведения о дате выработки, условиях и сроках хранения. Общая масса продукции составила 5,3 килограмма.

В соответствии с действующим законодательством, такая продукция не может находиться в обороте, является некачественной и опасной, и не подлежит реализации. Икра была изъята и помещена на ответственное хранение для дальнейшей утилизации.

По результатам проверки за нарушение требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции» индивидуальные предпринимателей Минасян Х.Г. и Москвичева Е.Н. оштрафованы на общую сумму 60 тысяч рублей, заключается в материале.