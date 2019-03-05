РИАМО - 5 мар. Власти столицы согласовали проект строительства учебного корпуса на 200 мест с дошкольным отделением на 100 мест в поселении Воскресенское Новомосковского округа, для начальной школы предусмотрены восемь универсальных классов и специализированные кабинеты, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Строительство учебного корпуса на 200 мест с дошкольным отделением на 100 мест на месте сноса двух зданий дошкольных отделений ГБОУ «Школа №2070 в поселении Воскресенское» по адресу: поселок Воскресенское, владение 20А/1», - говорится в сообщении.

Здание построят на месте сноса двух устаревших зданий дошкольных отделений школы №2070 в поселении Воскресенское.

«Предстоящие работы будут включать в себя возведение нового учебного корпуса переменной этажности. Для начальной школы предусмотрены восемь универсальных классов и специализированные кабинеты, в их составе кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой», - добавляется в материале.

Для организации группы продленного дня учащихся первых классов предусмотрены две спальни-игровые, для учащихся вторых - четвертых классов – помещение для групп продленного дня. Для организации свободного творчества предусмотрен кабинет труда, моделирования, технической игрушки, изобразительного искусства и природы. Наполняемость учебных классов составляет 25 человек.

Для проведения общешкольных мероприятий и собраний предусмотрен актовый зал на 125 мест, в составе которого две артистические комнаты, технический центр, помещение для хранения декораций. Также проект включает в себя медицинские помещения, размещенные в составе дошкольной части здания и включающие кабинет врача, процедурную и прививочную, санитарный узел.

Также в составе школы предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.

«Создание комфортной и безопасной среды – залог качественной базы для образовательного процесса. Удобные и современные помещения, новейшая инфраструктура и системы безопасности – все это призвано сформировать для учеников младших классов лучшие условия для познания окружающего мира», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.