РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В подмосковном Подольске выявили массовые случаи неуплаты управляющими компаниями взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД), взысканиями долгов будет заниматься ООО «Жилищник-Про», сообщается на сайте администрации городского округа.

На территории Московской области в феврале текущего года началась работа по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт, а также по сверке ранее оплаченных платежей собственников.

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов заключил контракт на взыскание задолженности по взносам на капитальный ремонт с ООО «Жилищник-Про». Выявлены массовые случаи непоступления на расчетный счет фонда взносов, оплаченных через некоторые управляющие компании. По всем выявленным фактам проводится юридическая проверка и бухгалтерская сверка произведенных оплат», – говорится в сообщении.

В случае наличия разногласий по сумме задолженности, указанной в долговом документе, собственникам необходимо обратиться по телефону: 8(495)221-29-15.

В долговых документах, направляемых собственникам ООО «Жилищник-Про», для оплаты задолженности должны быть указаны банковские реквизиты фонда: получатель платежа – фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, ИНН 7701169833, КПП 500101001, р/с №40703810694000001936 в банк ГПБ (АО) город Москва, к/с №30101810200000000823 БИК 044525823.