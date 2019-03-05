РИАМО – 5 мар. Доходный дом Леве в Столешниковом переулке в столице готовят к реставрации, специалистам предстоит тщательно осмотреть и изучить здание, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Департамент культурного наследия города Москвы выдал разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ по доходному дому с винным магазином Леве (1903 года, архитектор Адольф Эрихсон). Это здание, расположенное по адресу: Столешников переулок, дом 7, строение 1, является объектом культурного наследия регионального значения.

«Доходный дом с винным магазином Леве играет особую роль в застройке Столешникова переулка. Он был построен в начале ХХ века по проекту выдающегося архитектора Адольфа Эрихсона в стиле модерн. Долгие годы здесь находился знаменитый винный магазин, который даже был упомянут в романе «Анна Каренина». Сейчас напоминанием о том, что дом принадлежал виноторговцам, служат виноградные лозы, обвивающие женские головы на фасаде. Специалистам предстоит тщательно осмотреть и изучить дом, чтобы разработать грамотный проект реставрации», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Главный фасад памятника декорирован карнизами и лепными деталями.

«Первый этаж облицован гранитом, отделанным рельефным рустом, кроме того, арки парадного входа и проезда во двор имеют сводчатое перекрытие. На уровне четвертого этажа расположен широкий балкон с каменным ограждением, опирающимся на декоративные кронштейны в виде декоративных женских голов», – подчеркивается в сообщении.

В советские годы в доме располагался фирменный магазин «Главвино» министерства пищевой промышленности СССР, затем магазин «Фрукты-Вино».

Руководитель ведомства напомнил, что после окончания научно-исследовательских и изыскательских работ, начнется процесс согласования проекта реставрации, далее будет выдано разрешение, и подрядчик сможет приступить к работам. Все этапы будут проходить под контролем столичного департамента культурного наследия.