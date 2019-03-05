© РИАМО
, Николай Корешков
Ежегодная выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия-2019» проходит в Москве с 4 по 8 марта.
© РИАМО
, Николай Корешков
В канун Международного женского дня на праздник красоты приедет более 700 организаций промыслов, индивидуально работающих художников, мастеров и ремесленников.
© РИАМО
, Николай Корешков
Первую площадку занимает экспозиция, распределенная по отраслевому принципу: салоны фарфора и керамики, лаковой живописи, художественной резьбы по дереву и кости, росписи по металлу, художественного ткачества и ковроделия, художественного литья и ковки, обработки металла, кожи, хрусталя и стекла.
© РИАМО
, Николай Корешков
Во втором зале расположатся коллективные стенды регионов нашей страны. Здесь посетители насладятся весенней коллекцией уникальной вышивки от «Крестецкой строчки», кисловодским фарфором от «Дельта-Х», жостовскими подносами, семикаракорской керамикой и звонкой капелью гусевского хрусталя.
© РИАМО
, Николай Корешков
Гостей ждут и уникальные вещи от российских дизайнеров, и выступления этнических и фольклорных музыкантов, и гастрономическая экскурсия по разным регионам России. Посетители попробуют кухню народов России и проникнутся её особенностями.
© РИАМО
, Николай Корешков
На «Ладье», несущейся по волнам, гости смогут отправиться и в увлекательное путешествие в «Город мастеров», в котором художники промыслов откроют свои профессиональные секреты и продемонстрируют приемы мастерства: лозоплетение, гончарство, резьба по кости и камню, роспись по керамике и дереву, лаковая миниатюра Федоскино.
© РИАМО
, Николай Корешков
Выставку поддержало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия-2019»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия-2019»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия-2019»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия-2019»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия-2019»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия-2019»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия-2019»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия-2019»
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