На «Ладье», несущейся по волнам, гости смогут отправиться и в увлекательное путешествие в «Город мастеров», в котором художники промыслов откроют свои профессиональные секреты и продемонстрируют приемы мастерства: лозоплетение, гончарство, резьба по кости и камню, роспись по керамике и дереву, лаковая миниатюра Федоскино.