РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В подмосковном Подольске под видом сотрудников «Водоканала» орудуют мошенники, жителей просят проявлять бдительность и не впускать их в свои квартиры, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер МУП «Водоканал».

В «Водоканал» регулярно поступают подобные жалобы от жителей. Горожанам следует запомнить, что сотрудники предприятия не ходят по квартирам.

«Бывают случаи, когда неизвестные представляются как коммерческая организация «Водоканал-Сбыт». Не нужно впускать их в квартиры! Надо внимательно читать их удостоверения. Мы – муниципальное предприятие, и не ходим по квартирам», – сказала диспетчер.

Так, подобный инцидент произошел в поселке Железнодорожный Подольска 4 марта. В одном из домов по улице Большая Серпуховская двое неизвестных, представляясь сотрудниками коммерческой организации «Водоканала», обходили квартиры жильцов. В одну из квартир их впустила пожилая женщина.

«Моя родственница – пожилая женщина, которой более 80 лет, открыла им дверь и впустила в квартиру, несмотря на все предупреждения. Войдя, они закрыли дверь изнутри на защелку (случайно или умышленно – понять не удалось). Они прошли на кухню и начали беседу с доверчивой женщиной. В руках у каждого были папки с документами», – сказала родственница пострадавшей.

Она добавила, что, к счастью женщина ничего не успела подписать. Ей с трудом удалось открыть дверь, а когда она увидела незнакомцев, то пригрозила полицией. Услышав о полиции и о том, что на помощь сюда приедет знакомый мужчина, неизвестные попытались уйти.

«Моя родственница толком так и не поняла, о каких трубах и водоснабжении они говорили, мне эти неизвестные совали в лицо свои удостоверения, которыми торгуют в любом переходе метро, а на мои попытки хотя бы прочитать их или сфотографировать, закрывали их папками, так же, как свои лица. Крупный молодой человек оттеснил меня от двери и выбежал из подъезда. Вскоре убежал и второй», – отметила родственница пострадавшей.